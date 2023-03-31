Zekat bilgilendirme toplantısı yapıldı

Erzincan’da zekat bilgilendirme toplantısı İl Müftülüğü personeli, ilçe müftüleri ve din görevlilerinin katılımı ile gerçekleşti.

2023 yılı “Ramazan ve Zekat - İyilik Buluşmaları” çerçevesinde Basılı Yayınlar Daire Başkanı Suat Okuyan’ın katılımı ve sunumuyla düzenlenen toplantıya il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, şube müdürleri, manevi rehberlik görevlileri, koordinatörler ve merkez camii görevlileri katıldı.

Terzibaba Camii İmam Hatibi Yunus Emre Kılıç’ın tilavet ettiği Kur’an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı zekat sinevizyon gösteriminin ardından kürsüye gelen İl Müftüsü Muharrem Gül, 2022 ve 2023 yıllarına ait zekât, fitre, fidye bağış ve sadaka gibi nakdi / ayni yardımlarla ilgili vakıf çalışmaları, deprem bölgesi ile alakalı yapılan faaliyetler konusunda kısa bilgiler verdi.

Daha sonra sunumunu yapmak üzere söz alan Diyanet İşleri Başkanlığı Basılı Yayınlar Daire Başkanı Suat Okuyan sunumunda, Ramazan ve dayanışma, zekât hizmetleri ve iyilik üzerine önemli açıklamalarda bulundu.