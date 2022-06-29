Zabıtadan denetim

Erzincan’da zabıta ekipleri pazar yerleri ve otellerde denetimlerde bulundu.

Ekipler pazar yerlerinde hijyen, etiket kontrolü ve oteller ile pansiyonlarda ruhsat denetimi yaptı. Vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Halitpaşa Mahallesi’nde kurulan salı pazarında denetimlerini gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde tezgâhların düzeni ile fiyat etiketi kontrolü gerçekleştiren ekipler, pazar esnafına gerekli uyarılarda bulundu.

Otel ve pansiyonlarda da denetimlerini sürdüren ekipler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gönderilen “Oteller, pansiyonlar basit konaklama tesis turizm işletme belgesi”nin alım süresinin 28 Temmuz 2022 tarihinde son bulacağından işletmeleri bilgilendirdi.