Zabıta personeline kaçakçılık ve uyuşturucu eğitimi

Erzincan Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleşen eğitimde, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü, Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Şube Müdürlüğü’nde görev yapan konusunda uzman Polisler tarafından Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerine “Siber suçlar, Göçmen kaçakçılığı ve Uyuşturucu ile mücadele” konularında eğitim verildi.

Alanında uzman olan Polis memurları tarafından verilen eğitimlerde Zabıta personellerine, uyuşturucu türleri ve satıcıları hakkında verilen bilgilerin yanı sıra internet üzerinden yapılan dolandırıcılık, kaçak yollarla ülkeye giren ve şehir değiştiren düzensiz göçmenler ile mücadele ve ailelerin uyuşturucu ve uyarıcı maddeler konusunda çocuklarına karşı daha dikkatli olarak kontrol altında tutmaları hususunda eğitimler verildi.

Düzenlenen eğitim programının sonunda ise soru ve cevap kısmına geçildi.

Zabıta Müdürü Mehmet Polat, eğitim veren Emniyet teşkilatına teşekkür ederek; “Alınan eğitim ile Zabıta personellerimizin vatandaşlarımıza bilgi aktarımı konusunda daha başarılı olacağı düşüncesindeyiz.” dedi.