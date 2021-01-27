Yüz yüze “Destekleme ve Yetiştirme Kursu” başladı

Erzincan’da liseli öğrencilere yönelik 15 tatil sürecinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak yüz yüze kurslar başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürü Abdullah Şahin ile birlikte Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mustafa Doğan Anadolu Lisesi Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 15 tatil sürecinde başlayan “Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını” ziyaret etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, kurslar hakkında okul idarecilerinden ve öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerinde bu kurslar hakkındaki genel görüşlerini dinledi. Gün, öğrencilere, "Her gittiğim okulda söylediğim gibi bu pandemi sürecinde hala en güvenilir yerlerin okullar olduğunu savunuyorum. Çünkü her türlü tedbirler alınmış durumdadır. Sizlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunuz sürece inşallah bir sıkıntı yaşanmayacaktır. İşlenen konuları mutlaka tekrar yapalım ve boş kalan zamanlarımızda da kitap okuyalım" dedi.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesinde 8 sınıfta 140 öğrenciyle, Mustafa Doğan Anadolu Lisesinde 4 sınıfta 80 öğrenciyle, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesinde Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 5 sınıfta 109 öğrenciyle, İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ise 3 sınıfta 49 öğrenciyle yüz yüze devam etmektedir. Uzaktan eğitim sürecinde ise kurslar çevrimiçi olarak sürdürülmektedir.

Ardından Gün, “Devam eden kurslar kısıtlamaların başlamasıyla kapatılmış olmasına rağmen çevrimiçi olarak devam etmiştir. Bazı okullarımızda ara vermeden tamamen gönüllülük esasına dayalı karşılıksız fedakârca devam etmiş olup, yeniden yüz yüze eğitime geçildi. Bu fedakârlığı yapan öğretmenlerimize teşekkür ederim. Yüz yüze kursların başlamasıyla öğrencilerimiz okula anlam, öğretmenlerimiz ise yeni bir heyecan kazandılar. İnşallah en kısa zamanda sağlık ve sıhhat içerisinde el ele okullarda buluşuruz.” diye konuştu.