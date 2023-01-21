Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aralıkta arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 49,90, aylık yüzde 2,77 oranında arttı.

YD-ÜFE (2010=100) 2022 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,90, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,45 arttı.

İmalat yıllık yüzde 49,95 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 47,40, imalatta yüzde 49,95 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 51,95, dayanıklı tüketim malında yüzde 49,42, dayanıksız tüketim malında yüzde 47,08, enerjide yüzde 83,46, sermaye malında yüzde 46,54 artış olarak gerçekleşti.

İmalat aylık yüzde 2,79 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,74, imalatta yüzde 2,79 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,05 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,03 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,89 artış, enerjide yüzde 3,32 azalış, sermaye malında yüzde 4,19 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE’ye göre 12 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 28,56, giyim eşyası yüzde 35,47, diğer ulaşım araçları yüzde 37,95 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 83,46, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 74,59, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 69,21 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE’ye göre 12 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 3,32 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 12,15, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 5,49, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 5,13 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.