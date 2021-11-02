Yunus Emre Mahallesi yenileme çalışmaları tamamlandı

Erzincan Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar ile şehir genelinde cadde ve sokakların yüzü değişiyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunus Emre Mahallesinde kaldırım ve sıcak asfalt çalışmaları yapılarak mahalle yeni yüzüne kavuştu. Kış öncesi yapılan yenileme çalışmaları ile mahallede ulaşım konforlu ve güvenli hale dönüştü.

Erzincan’ın en kalabalık mahallelerinden olan Yunus Emre Mahallesi’nde kaldırım tamirat onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra bozulan, yıpranan ve yeni imara açılan yollarda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen program dâhilinde yapılan yenileme çalışmaları kapsamında Yunus emre Mahallesi 548, 550, 562, 563, 568, 1400 sokaklar ve yeni imara açılan 5 sokak olmak üzere toplam 11 sokağa 4,100 ton sıcak asfalt dökülerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Erzincan’ın en kalabalık mahallelerinden biri olan Yunus Emre Mahallesi’nde başlattığımız yenileme çalışmalarını tamamladık. Çalışmalar kapsamında yeni kaldırımlar yapıldı ve sıcak asfalt döküldü. Aralarında yeni imara açtığımız sokaklarında içinde olduğu 11 sokakta çalışmalarımız tamamlandı. Yunus Emre Mahallesinde ikamet eden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli ulaşım yapmaları için çalışmalarımız devam edecek.” dedi.