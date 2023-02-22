Erzincan’da çiftçilere yonca tohumu dağıtımı yapıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Erzincan’da Kaba Yem Açığının Azaltılması" projesi çerçevesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen yüzde 50 sübvanseli 37 bin 200 kilogram yonca tohumu Erzincan merkez ve tüm ilçeler dahil çiftçilere dağıtımı yapıldı.

Proje ile toplamda 7 bin 440 dekar alanda ekim beklenmekte.