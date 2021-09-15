YKS sonucu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine yerleşen adayların kesin kayıtları tamamlandı

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine yerleştirilmiş olan adayların kesin kayıtları tamamlandı.

Üniversitelerin açılacağı tarihi heyecanla bekleyen yüz binlerce genç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanarak kayıt işlemlerini tamamladı.

2021 YKS sonucu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden yaptırdıkları kesin kayıt hizmeti verilerine göre üniversiteye toplam 3 bin 717 öğrenci kesin kayıt yaptırdı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, “Üniversitemizi tercih ederek Erzincan’da öğretim görmeye hak kazanan öğrencileri tebrik ederim. 2021-2022 öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.” dedi.

Ara sınıfların ders kayıt işlemleri 20-26 Eylül tarihlerinde yapılacak olup, 2021-2022 Öğretim güz yarıyılı dersleri ise 27 Eylül tarihinde başlayacak.