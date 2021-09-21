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Yılsonuna kadar Erzincan’da 795 bin fidan dikilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2021’in sonuna kadar Erzincan’da 795 bin, tüm Türkiye’de ise 252 milyon fidan dikelecek.” dedi.

ERZİNCAN 21.09.2021, 10:57
Yılsonuna kadar Erzincan’da 795 bin fidan dikilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2021’in sonuna kadar Erzincan’da 795 bin, tüm Türkiye’de ise 252 milyon fidan dikelecek.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılsonuna kadar dikilecek fidanlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, paylaşımında şunları kaydetti: "2021’in sonuna kadar, Erzincan’da 795 bin tüm Türkiye’de ise 252 milyon fidan dikerek ’Geleceğe Nefes’ oluyoruz. Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz."

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