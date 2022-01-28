Yıldırım, köpek saldırısı sonucu yaralanan çocuğu ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım, Erzincan’da sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Emir Beşiktaş’ı (9) ziyaret edip, ’geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, geçtiğimiz 10 Ocak akşamı evinin önünde oynayan Emir Beşiktaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan Emir, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Emir, taburcu edilerek evine gönderildi.

Memleketi Erzincan’a gelen Binali Yıldırım, Üzümlü ilçesinde Emir Beşiktaş ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Emir’in sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi alan Yıldırım, ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti.