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Yıldırım, Erzincan’da kütüphane ve anaokulunun açılışını yaptı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kampüsünde yapımı tamamlanan kütüphane ve anaokulunun açılışı son Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti.

ERZİNCAN 26.11.2020, 15:18
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Yıldırım, Erzincan’da kütüphane ve anaokulunun açılışını yaptı
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kampüsünde yapımı tamamlanan kütüphane ve anaokulunun açılışı son Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti.

Binali Yıldırım Üniversitesi’nin Yalnızbağ yerleşkesinde 10 bin metrekare kapalı alana sahip bina içerisinde öğrencilerin son derece rahat bir ortamda çalışmalarını sağlayacak 700 kişi kapasitede olan, 3’ü engelli okuma salonu olmak üzere toplam 29 adet çalışma salonunu barındıran 120 bini aşkın kitabın olduğu kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Törene Binali Yıldırım ve kent protokolü katıldı. Açılış konuşmalarının ardından kütüphane davetliler tarafından gezildi.

Kütüphanenin ardından hayırsever bir işadamı tarafından yerleşke içerisinde yaptırılan anaokulu da hizmete sokuldu.

Burada düzenlenen törende Yıldırım tarafından tabletler öğrencilere takdim edildi.

Anaokulunda minik öğrencilerle biraraya gelen son Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Hacivat - Karagöz oyununu da bağdaş kurup çocuklarla birlikte izledi.

Yıldırım açılış programlarının ardından baba ocağı Erzincan’ın Refahiye ilçesine hareket etti.
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