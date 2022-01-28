Yıldırım, Dumanlı Tabiat Parkı’nda yürüyüş yaparak devam eden çalışmaları yerinde inceledi

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı’nda yürüyüş yaparak devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Erzincan’a gelen Binali Yıldırım, bugün gün içerisinde gerçekleştirdiği ziyaretlerinin ardından Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı’nda kısa bir yürüyüş yaptı.

Vali Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, eski Milletvekili Sebahattin Karakelle ve siyasi parti temsilcilerinin eşlik ettiği yürüyüş sırasında tabiat parkında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.