Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde Zeynep Mustafa Han İlkokulu ve Erzincan Gençlik Merkezi tarafından Yerli Malı Haftası kutlama etkinliği düzenlendi.

Her yıl 12 - 18 Aralık tarihlerinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası", kutlanmaya devam ediyor. Zeynep Mustafa Han İlkokulu ve Erzincan Gençlik Merkezi tarafından kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Erzincan Gençlik Merkezi Liderleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Her yıl Aralık ayının 2. haftası kutlanan ve yerli malı tüketiminin öneminin farkına varılması için düzenlenen Yerli Malı Haftasında öğrencilere ikramlarda bulunuldu. Erzincan Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençleri tarafından hazırlanan oyunlar ve palyaço gösterileri ise etkinliğe neşe kattı.

Düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlenen öğrenciler Erzincan Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençlerine teşekkür ederken Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu yaptığı konuşmada "Kurtuluş Savaşımızın yokluk günlerinde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, ülkemizin kendi kendine yetecek hale gelebilmesi için yerli ürünlerin kullanılmasını teşvik etmiş, 12 Aralık 1946 yılından bu yana da okullarımızda Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bizlerde Erzincan Gençlik Merkezi olarak bugün öğrencilerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte Yerli Malı Şöleni gerçekleştirdik." dedi.