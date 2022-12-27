Kentsel dönüşüm projesi çerçvesinde acele kamulaştırma kararı alınarak kamulaştırılan, Eski Emniyet Çarşısı olarak bilinen ve 2 bloktan oluşan Yeni Şehir Esnaflar Çarşısında yıkım işlemleri başladı.

Kızılay Mahallesi, Halitpaşa Caddesi üzerinde yer alan vatandaşlar tarafından Eski Emniyet Çarşısı olarak bilinen ve 2 bloktan oluşup 2300 m2 arsa üzerinde bulunan, Yeni Şehir Esnaflar Çarşısında yıkım çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Şehir merkezinde kötü görüntü oluşturan yıllarca sorun teşkil eden 2 blok, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde belediyemizce kamulaştırıldı. Kullanım açısından çevreyi rahatsız eden bu bloklar için yıkım çalışmaları belediyemiz tarafından başlatılmış olup en kısa zamanda dönüşümü gerçekleştirilecek.” diye konuştu.