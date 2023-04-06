Yeni nesil ‘Bilişim Teknolojileri’ sınıfında geleceğe hazırlanacak

Erzincan’da ’Dijital Kanatlar’ projesi çerçevesinde oluşturulan Bilişim Teknoloji sınıfında öğrenciler, kendi problemlerine teknolojik olarak çözüm getirerek 21. yüzyıl becerilerini kazanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ’Dijital Kanatlar’ projesi çerçevesinde Cumhuriyet Ortaokulunda Dijital Kanatlar Atölyesi açıldı. Dijital Kanatlar Projesi ile, Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları çerçevesinde hazırlanan eğitim içerikleri ile öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kazandırmak hedefleniyor. Proje, dijital dünyanın eğitim sistemine getirdiği yenilikleri özümseyerek, öğrencilerin yeniden yorumlayabilmesinin önünü açıyor. Öğrenciler önce kendi arlarına konuşup ihtiyaç, problem hissedecek, bunu çözebilecekleri araçlarla tanışacaklar ve problemi çözmek için geliştirdikleri ürünleri kendileri üretecek.

Dijital Kanatlar Atölyesi açılışına katılan İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir yapılan proje sayesinde öğrencilerin teknolojiyi yakalayacaklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

‘Çocuklar kendi problemlerini teknoloji ile çözecek’

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Neşe Aslan proje hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceleri planlanan projenin pandemi süreci nedeniyle ertelendiğini, gayelerinin ise 21. yüzyılda teknoloji ile çocukların gelişiminin sağlanmasının olduğunu belirterek, “Projemiz 2019 yılında pandemi süreci döneminden önce başladı. Araya pandemi girince proje durduruldu. Daha sonra bu sene tekrardan çalışmalar başladı. Projede 81 ilde 81 okulda 5, 6 sınıflar bilişimi 7 ve 8’nci sınıflar teknoloji ve tasarım olmak üzere bütün çocuklar dahil edildi. Projemizde kodlama, tasarım, değişik fikirler ortaya atıp çizim yapıyoruz, robot yapmayı hedefliyoruz. Günlük hayatta ki problemleri çözmek için basit tasarımlar yapacağız. Bunların hepsinin çıktısını çocuklar 3D yazıcılardan alabilecekler. 3 boyutlu çizimler yapabilecekler. Amacımız 21. yüzyıl becerilerini çocuklara kazandırmak. Çocukların kendi problemini kendisinin çözebilmesini sağlamak aslında. Günlük hayatta karşılaştığı problemlerle başlayıp bunu genel hayatlarına yaymayı düşünüyoruz” dedi.

Dijital Kanatlar Atölyesi açılışına İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Albayrak, şube müdürleri ve eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.