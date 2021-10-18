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Yeni imar yolları asfaltlanıyor

Erzincan’da, Yunus Emre mahallesinde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmasına başlandı.

ERZİNCAN 18.10.2021, 11:01
Yeni imar yolları asfaltlanıyor

Erzincan’da, Yunus Emre mahallesinde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmasına başlandı.

Kısa sürede tamamlanması hedeflenen asfaltlama çalışmalarıyla birlikte yeni ve modern yollar vatandaşların hizmetine sunulacak. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların yol sorunu yaşamaması adına asfalt çalışmasını sürdüren Erzincan Belediyesi, yeni imara açılan bölgelerde de yol açma çalışmalarının yanı sıra, alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yunus Emre Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda asfalt çalışmalarına başladı.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak.

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