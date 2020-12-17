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Yazar Salih Uyan ile online söyleşi gerçekleştirildi
"Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi olarak etkinliklere tam hızıyla devam ediyor.
ERZİNCAN 17.12.2020, 12:44
"Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi olarak etkinliklere tam hızıyla devam ediyor.
Projenin diğer ayağı olan Online Yazar Söyleşileri ile ildeki ilkokul, ortaokul ve lisedeki öğrenciler yazarlarla online platformda bir araya getiriliyor. Aynı zamanda yazarın önceden özel olarak isme imzalı kitabını öğrencilere ulaştırılmasını sağlanıyor.Bu çerçevede Mehmetçik Ortaokulu ve Cumhuriyet ortaokulu öğrencileri "Acayip İşler Takımı serisinin yazarı Salih Uyan’la kitaplar ve onların serüveni üzerine" adlı söyleşi ile bir araya gererek keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Söyleşi İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün açılış konuşması ile başladıktan sonra ARGE birimi öğretmenlerinden Kübra Tuğçe Bingöl’ün koordinatörlüğünde yazarın keyifli sohbetiyle devam etti. Söyleşinin son kısımlarında öğrencilerin sorularını cevaplayan yazarla söyleşi bitirildi.
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