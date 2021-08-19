Erzincan’da Yaz Kur’an Kursları kapanış programı düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa müftülük personeli, kurs öğrencileri ve aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftü vekili İsmail Yılmaz açılış konuşması yaptı. Programda daha sonra Recep Demir Yatılı Erkek Kur’an Kursu, Ahmet Seher Deniz Kız Kur’an Kursu, Tekinler Kız Kur’an Kursu, Yavuz Selim Kur’an Kursu ve Pir-i Sami 4-6 yaş grubu kurs öğrencilerinin hazırladıkları etkinlikler sahnelendi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, “Müftülüğümüzün tertip ettiği bu program, inanıyorum ki ‘Asımın Nesli’ ruhunu ve şuurunu yeniden canlandıracak ve bu kıymetli, sevgili gençlerimiz kendilerine tevdi edilen görevleri büyük bir sorumluluk bilinciyle bihakkın yerine getireceklerdir. Gençlerimizle gurur duyuyor, onların başarılarını daha da artırarak devam ettirmelerini kendilerinden bekleyerek hem kendilerini, hem ailelerini ve hem de onları yetiştirenleri tebrik ve takdir ediyoruz. Bu vesile ile Erzincan Müftülüğüne, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bu etkinlik ve faaliyetleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Programda daha sonra kurs öğrencileri tarafından hazırlanan aktiviteler kapsamında dualar, okundu, Kur’an-ı Kerim’den sureler okunup anlamları verildi, ilahiler söylendi, ‘Temiz Çevre, Temiz Toplum, Ormanları Koruma’ ile ilgili mesajlar verildi ve program sona erdi. Programın ardından salon çıkışında öğrencilere dondurma ikramında bulunuldu.