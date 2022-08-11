Yaz dönemi DYK’lar devam ediyor

Erzincan’da yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) devam ediyor.

Yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) devam ederken, bu yıl ilk mezunlarını veren 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 11. ve 12. sınıf öğrencilere yönelik olarak açılan kursları gezerek öğrencilerle sohbet etti. YKS başarı sıralamalarının çok iyi olduğunu ve okuldan mezun olan öğrencilerin hemen hepsinin iyi birer bölüme yerleşebileceğini ifade etti. Son sınıf öğrencilerine düşenin ise çıtayı daha da yükseltmek olduğunu belirtti. İmam Hatipli olmanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan İl Millî Eğitim Müdürü Gün; toplumda imam hatipli öğrencilere karşı ciddi bir hüsnüzan olduğunu söyleyerek, öğrencilere düşenin ise bu zannı boşa çıkarmamak olduğunu belirtti. Ayrıca okulun pansiyonunun açılması ile ilgili ciddi çalışmaların yapıldığını ve bu işi neticelendirmek için Millî Eğitim Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını ifade eden Gün, YKS’de ki başarısından dolayı yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti.