Yaya geçidinde tehlikeli oyun: Birdirbir

Erzincan kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Dörtyol Kavşağında kırmızı ışıkta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Maceracı 3 genç, araçların kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birdirbir oynadı.

Tehlikeli oyunu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak, o anları görüntüledi. Gençler ise oyununa yeşil ışık yayana kadar devam etti. Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri de gençleri korna çalarak uyardı.