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Yaya geçidinde tehlikeli oyun: Birdirbir

Erzincan’da maceracı 3 genç, kırmızı ışıkta araçların durmasını fırsat bilerek yaya geçidinde birdirbir oynadı. Tehlikeli oyun kameraya yansıdı.

ERZİNCAN 27.10.2022, 11:59 27.10.2022, 12:10
Yaya geçidinde tehlikeli oyun: Birdirbir

Erzincan kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Dörtyol Kavşağında kırmızı ışıkta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Maceracı 3 genç, araçların kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birdirbir oynadı.

Tehlikeli oyunu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak, o anları görüntüledi. Gençler ise oyununa yeşil ışık yayana kadar devam etti. Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri de gençleri korna çalarak uyardı.

#maceracı 3 genç #Erzincan #yaya geçidi
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