Yaya geçidi çizgileri boyanıyor

Erzincan Belediyesi, yaya ve araç güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde yaya geçidi çizgilerini belirgin hale getiriyor.

Sürücülerin erken fark etmeleri, yayaların ise can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenen çalışmalarla yaya geçitleri dayanıklılığı yüksek, sarı beyaz renklerde yol çizgi boyası ile boyanıyor. Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla, şehir içindeki trafik akışının daha uygun hale getirilerek, öğrencilerin ve vatandaşların trafik kuralları çerçevesinde güvenli bir şekilde hareket etmeleri hedefleniyor.