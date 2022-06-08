Yasak var uyan yok!

Erzincan şehir merkezinde bulunan Atatürk Parkında yasak olmasına rağmen özellikle hafta sonları ve akşam saatlerinde çok sayıda kişinin mangal ve semaver yakıp geriye çevre kirliliği bırakmalarına tepkiler büyüyor.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte Atatürk Parkı mangal keyfi yapmak isteyenlerin mekânı haline dönüşürken bu durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş ise durumu yetkili mercilere şikâyette bulunuyor. Şikâyetlere ve yasak olmasına rağmen aynı manzaranın devam ettiğini ifade eden vatandaşlardan Araştırma Görevlisi Fethiye Nur Baştürk Akkaya, “Parkın tam etrafında evler var. Rahatsız olmamak mümkün değil. Çok defa insanlar bu durumu şikâyet etti. Atatürk Parkında ‘mangal ve semaver yapmak yasaktır’ tabelalarına sıkça rastlıyorum. Ancak bu yasağa uyulduğunu da, uymayanlar hakkında yaptırım tatbik edildiğine de henüz hiç rastlamış değilim. Bu durum çevre kirliliğinin yanı sıra spor yapan, dinlenen ve oyun oynayan yetişkinler ve çocuklar açısından büyük bir rahatsızlık sebebi. Ben hem bir vatandaş, bir anne olarak hem de Hukuk Fakültesi öğretim elemanı olarak gerekli idari başvuruları yaptım ve yanıt bekliyorum” dedi.

Öte yandan yapılan şikâyetlere yönelik Erzincan Belediyesi tarafından şu cevap verildiği kaydedildi:

“Belediye kanunun ilgili maddelerinde Atatürk Parkında mangal ve semaver yakmak yasaktır. Ancak ilimizde şehir merkezine yakın mesire alanının bulunmamasından kaynaklı olarak bu alanda gerçekleştirdiğimiz denetimlere ve uyguladığımız cezai işlemlere rağmen sorun çözüme kavuşmamıştır. Bu durumun önüne geçmek amacıyla Belediye Başkanlığımız tarafından Esentepe bölgesinde yeni bir piknik alanı oluşturularak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Piknik alanının hizmete açılmasının akabinde hemşehrilerimiz bu alana yönlendirilerek ve sorun ortadan kaldırılacaktır.”