YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen Korgeneral Öngay ve Tuğgeneral Şan için veda programı düzenlendi

YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen 3’ncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve 59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan için veda programı düzenlendi.

Düzenlenen veda programda konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3’ncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve 59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan ile birlikte görev yapmaktan gurur ve şeref duyduğunu ifade ederek, kendilerine emeklilik hayatlarında aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür dileklerini iletti.

3’ncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay’da yaptığı konuşmada, Erzincan’da bulunmaktan ve görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtirken, 59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan da; askerlik mesleğinin gereğini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığının altını çizerek, onur ve gurur ile görevini tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Erzincan’da bir lokantada düzenlenen veda yemeğine il protokolü, siyasi parti il başkanları, bazı kurum müdürleri ile eşleri katıldı.