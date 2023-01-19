Yarın Erzincan’da 49 bin öğrenci karne alacak

Erzincan’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 49 bin öğrenci karne alacak.

2022 - 2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte Erzincan’da resmi ve özel olmak üzere 318 okulda, yaklaşık 49 bin öğrenci ve 3 bin 477 yönetici ile öğretmenler yarıyıl tatiline başlayacak.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yarıyıl tatil mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili öğrenciler;

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönem boyunca ortaya koyduğunuz gayret ve çalışmaların sonucunda karnelerinizi alıyorsunuz. Karne heyecanınıza içtenlikle katılıyor, sizlerle birlikte aynı heyecanı yaşıyoruz. Notlarınız ne olursa olsun, umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak tatilinizi iyi geçirin. Başarının yolu herkese açıktır, yeter ki siz hedefinizi doğru tespit edin ve ona göre planınızı yapın. Eğitimde yeniliğe, gelişime ve dinlemeye her zaman açık olun. Düzenli, disiplinli ve planlı çalışan insanlar, içinde bulundukları şartları değiştirerek, mutlaka iyi bir yere gelecektir. Çalışma azminiz ve motivasyonunuz hiçbir zaman sönmesin. Kitaplar en iyi arkadaşınız olsun.

Kıymetli öğretmenler;

Erzincan maarif davasını omuzlayan 3477 meslektaşımızın her birini "Başarı Üretene Şehir Erzincan" parolası ile 2022?2023 Eğitim-Öğretim yılının birinci döneminde göstermiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı kutluyorum. Sahip olduğunuz bilgi birikimini, mesleki deneyiminiz ile en güzel şekilde gelecek nesillere aktardığınızı biliyorum. Toplumun geleceği sizlerin elinde. Memleketin her noktasında çocuklarımıza, gençlerimize vatan ve millet sevgisini veren ve onları geleceğe hazırlayan sizlersiniz. Şüphesiz ki; geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesinde en büyük pay size aittir.

Değerli veliler;

Çocuklarımızın sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel potansiyellerinin karnelere sığmayacak kadar zenginliğe sahip olduğunu unutmamalıyız. Karne, çocuğunuzun ne kadar zeki olup olmadığının bir göstergesi değildir. Çocuğun, eğitim dönemi boyunca öğretilen konuları ne kadar öğrenip, öğrenemediğini gösterir. Karnelerde yer alan notlar yalnız öğrencilerin durumunu değil, genel olarak hepimizin eğitimdeki çabalarını gösterir.

Yarıyıl tatili, ailece kaliteli zaman geçirmek için önemli bir fırsattır. Tüm aile bireyleri ile yapılacak geziler, aktiviteler, akrabalar ile görüşmeler çocuğun motivasyonunu arttıracaktır. Çocuğunuza özel zamanlar oluşturmak, anne baba olarak çocuğunuz ile kurduğunuz bağı geliştirecek ve özgüveninde olumlu etkilerin görülmesine vesile olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizi yarınlara taşıyacak olan sevgili öğrencilerimizi ve onları hayata hazırlayan kıymetli yönetici ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”