Yardım toplama faaliyetlerine yönelik toplantı düzenlendi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 şiddetinde ki depremler sonrasında Erzincan’da başlatılan yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak Vali Mehmet Makas başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğü Toplantı salonunda Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcıları Mehmet Deniz Arabacı, Yunus Emre Temel ve Ömer Özbay, ilgili kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mesleki odaların yöneticileri katıldı.

Yaptıkları yardımlardan dolayı tüm Erzincanlılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Vali Makas, toplantıda yaptığı açıklamada,

“Hemşehrilerimizin destekleriyle Erzincan’da toplanan yardımları, AFAD Başkanlığı tarafından yapılan planlamaya göre bizim ilimize verilen Malatya ve Adıyaman illerine yönlendiriyoruz. Bu şu demek değil, Maraş’a, Hatay’a hiç gitmeyeceğiz. Akrabaları olan hemşerilerimiz var. Yardım toplamış Hatay’a gideyim diyor. Ona da engel değiliz. Gerekli izinleri veriyoruz." dedi.

Vali Makas konuşmasının devamında, "İki olayı anlatmak istiyorum. İlimiz merkez Dörtyol mevkiinde ki çadırı Kitap Fuarı amacıyla kurmuştuk. İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıldönümünü Kültür Sanat Günleri ile kutlayacaktık. Fakat yaşanan bu büyük afet dolayısıyla, bugün acımız var. Hüznümüz var. Matemimiz var. O çadırı Belediyemiz ve Rektörlüğümüz ile birlikte Valiliğimiz olarak bir karar aldık. Yardım toplama çadırı haline getirdik. Orada bir evladımız şeffaf 5 litrelik yağ bidonuna köy yumurtası koymuş getirmiş. Yine bugün sanayi de bir ustamızın evladı biriktirdiği harçlıkları ile aldığı gram altını, illa ben bunu Valiliğe teslim edeceğim diye alıp bize getirdi. Bunlar Erzincanlının içliliği. Az veren canından, çok veren malından ama bu afette az verende çok verende önce malından veriyor. Bu, vatan evlatlarının ne kadar kaliteli, ne kadar mayasının sağlam olduğunu gösteriyor. 81 vilayetimiz adeta birbiri ile yarışıyor. Ne yapabiliriz diye. Bu yarışta Erzincan’ımız da 7’den 77’ye üzerine düşenleri ifa ediyor. Ben tüm vatandaşlarımıza, iş adamlarımıza, STK’larımıza siyasi partilerimize, meslek odalarımıza, yerel yönetimlerimize, kamu kurumlarımıza, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Allah her birini var etsin. Biz inanıyoruz ki bu millet bu yarayı da tez zamanda saracaktır. Bir olmuşuz, iri olmuşuz, diri olmuşuz, hep beraber bu yarayı sarıyoruz. Ben inanıyorum ki bu memleket en kısa zaman da ayağa kalkacak ve 10 vilayetimizi eskisinden çok daha güzel hale getirecek ve yine 13 milyon vatandaşımızın yaşadığı coğrafya yeniden eski güzel günlerine kavuşacak.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, toplantıya katılanlar hem yaptıkları çalışmalar konusunda katılımcılara bilgiler verdiler hem de yapılması gerekenler hakkında görüşlerini bildirdiler.