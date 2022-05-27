banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Yaralı su kuşuna jandarmadan şefkat eli

Erzincan’da yaralı halde bulunan su kuşu jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şubesi ekiplerine teslim edildi.

ERZİNCAN 27.05.2022, 12:28
Yaralı su kuşuna jandarmadan şefkat eli

Erzincan’da yaralı halde bulunan su kuşu jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Devam eden olumsuz hava koşulları ve artan yağışlar nedeniyle yorgun ve yaralı halde fark edilen, su kuşu Erzincan İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından bulunup koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı su kuşu gerekli tedavilerinin ve rehabilitasyonunun yapılmasının ardından yeniden doğaya bırakılacakları belirtildi.

Yorumlar (0)
24°
açık