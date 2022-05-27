Yaralı su kuşuna jandarmadan şefkat eli

Erzincan’da yaralı halde bulunan su kuşu jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Devam eden olumsuz hava koşulları ve artan yağışlar nedeniyle yorgun ve yaralı halde fark edilen, su kuşu Erzincan İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından bulunup koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı su kuşu gerekli tedavilerinin ve rehabilitasyonunun yapılmasının ardından yeniden doğaya bırakılacakları belirtildi.