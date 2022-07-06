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Yaralı halde bulunan gece balıkçılı DKMP’ye teslim edildi

Erzincan’da jandarma tarafından yaralı halde bulunan gece balıkçılı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

ERZİNCAN 06.07.2022, 09:12
Yaralı halde bulunan gece balıkçılı DKMP’ye teslim edildi

Erzincan’da jandarma tarafından yaralı halde bulunan gece balıkçılı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Jandarma devriye görevi yürüttüğü esnada kırsalda yaralı olarak gece balıkçılı kuşuna rastladı. Uçamayacak durumda olan kuşu alan jandarma, tedavi ettirilmesi için DKMP ekiplerine teslim etti.

Gece balıkçılı kuşu tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

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