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Yabani ot ve biçme çalışmaları sürüyor

Erzincan’da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot ve biçme çalışmalarını şehir genelinde sürdürüyor.

ERZİNCAN 23.07.2022, 23:56
Yabani ot ve biçme çalışmaları sürüyor

Erzincan’da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot ve biçme çalışmalarını şehir genelinde sürdürüyor.

Ekipler, yaz aylarında artış gösteren yabani otların temizliği ile çim biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra cadde ve kavşaklarda gerçekleştirilen çalışmalar ile daha estetik bir görünüm kazandırılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gerek halk sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutuluyor. Hafta sonları dahil mesai yaparak Erzincan’ın her noktasında çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen istek ve taleplere de hızlıca cevap veriliyor. Ekipler son olarak Halitpaşa Caddesi’nde yabani ot temizliği, çim biçme ve mıntıka temizliği çalışmalarını gerçekleştirdi. Yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları planlanan program dahilinde Erzincan’ın her noktasında devam edecek.

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