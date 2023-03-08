Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan yabancı uyruklu 2 mahkûm, Hristiyanlıktan İslamiyet’e geçti.

Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü bünyesinde bulunan Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Berat Kandili ve kurumda bulunan yabancı uyruklu 2 hükümlünün İslamiyet’i kabulü dolayısıyla ihtida töreni düzenlendi.

Program Erzincan Ceza İnfaz Kurumu Savcısı İrfan Alper, Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Abdullah Akgül, Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Gamze Türkoğlu, Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum 2. Müdürü Mesut Yeşilyurt, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, kurum idare memurları, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumu manevi rehberlik birimi görevlileri, Erzincan Terzi Baba Camii Uzman İmam Hatibi Yunus Emre Kılıç, Keklik Kaya Köyü İmam Hatibi Abdul Samet Özkan, kurum personelleri, hükümlü ve tutukluların katılımları ile gerçekleşti.

Program Kurum Manevi Rehberlik birimi görevlisi Hayati Mutlu’nun sunumu ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdullah Akgül’ün açılış konuşmasının ardından Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül’ün Berat Gecesinin anlam ve önemini belirten konuşması ve Ceza İnfaz Kurumu Savcısı İrfan Alper’in konuşmaları ile devam etti.

İslam dinini kabul eden hükümlüler şahitler ve tercüman eşliğinde Kelime-i Şehadet getirdi. Tercüman eşliğinde İslam dininin güzellikleri anlatıldı. Peygamber efendimizin (S.A.V.) hayatından örnekler verildi. Hadisler anlatıldı. Müslüman olan hükümlülere belgeleri, İngilizce Kur’an-ı Kerim, seccade ve bilumum hediyeler takdim edildi. Ardından Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından Ceza İnfaz Kurumu Savcısı ve Kurum Müdürlerine hediyeleri takdim edildi.

Manevi Rehberlik birimi tarafından hazırlanan programa katılan Ceza İnfaz Kurumu Savcısı, İl Müftüsü, Kurum Müdürü, Kurum 2. Müdürü, İdare Memurları ve hükümlü ve tutukluların berat gecesinin hayırlı olma temennileri ile programda bulunan katılımcılara kandil simidi ve şeker ikramıyla etkinlik sona erdi.