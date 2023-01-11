Okul sporlarının 2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan Voleybol A Genç Kız ve Erkekler grup müsabakaları Erzincan’da başladı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor salonunda düzenlenen açılış seremonisi ile start alan grup müsabakalarında 12 ilden kız erkek toplam 24 takım mücadele ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu’nun da katılımıyla gerçekleştirilen açılış programında sporcular saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okudu.

Müsabakalara katılan tüm sporculara başarı dileklerinde bulunan İl Müdürü Mumcu, bir süre müsabakaları izledi. Turnuvanın ilk gününde takımlar çekişmeli geçen maçlarda bir birine üstünlük sağlamaya çalıştı.

Düzenlenen müsabakalarda mücadele eden takımların isimleri ise şu şekilde;

A Grubu: Erzincan, Gümüşhane, Ordu, Sivas

B Grubu: Tunceli, Tokat, Malatya, Trabzon

C Grubu: Elazığ, Giresun, Samsun, Bayburt