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Vilayetler Hizmet Birliği 51. Olağan Meclis toplantısı yapıldı
Vilayetler Hizmet Birliğinin 51. Olağan Genel Meclis Toplantısı, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin başkanlığında, uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirildi.
ERZİNCAN 24.12.2020, 08:39
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Vilayetler Hizmet Birliğinin 51. Olağan Genel Meclis Toplantısı, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin başkanlığında, uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirildi.
Erzincan Valisi Mehmet Makas’ta uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirilen toplantıya katıldı.İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Vilayetler Birliği Başkanı Muhterem İnce’nin konuşmasıyla başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temennilerin iletilmesiyle son buldu.
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