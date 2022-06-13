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Veliler arası kitap okuma yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulunda yılsonu sergisi ve veliler arası kitap okuma yarışması ödül törenini gerçekleştirildi.

ERZİNCAN 13.06.2022, 13:28
Veliler arası kitap okuma yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulunda yılsonu sergisi ve veliler arası kitap okuma yarışması ödül törenini gerçekleştirildi.

Yılsonu sergisinin açılışını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Pandemi süresince hasret kaldığımız bu tür etkinlikler, tüm yılın yorgunluğunu almakta ve öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz için çok önem ve kıymet taşımaktadır." dedi.

Sergideki eserleri tek tek inceleyen Gün, ardından kitap okuma yarışmasının ödül töreninde ödül kazananlara ödüllerini verdi. Törende dereceye giren veliler ödüllerini alırken etkinliğe katılan tüm veliler ise katılım belgesi verildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Çocuklarımız her zaman anne-babalarının parmak uçlarını değil ayak izlerini takip etmektedir. O nedenle bu etkinliğin çocuklarımızın geleceği adına çok değerli olduğunu düşünüyorum ve katılım sağlayan tüm velilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

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