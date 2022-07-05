banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022

Validen Ocak köyüne ziyaret

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemaliye ilçesine bağlı Ocak köyünü ziyaret etti.

ERZİNCAN 05.07.2022, 10:35
Validen Ocak köyüne ziyaret

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemaliye ilçesine bağlı Ocak köyünü ziyaret etti.

Vali Makas, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Eski Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan, Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman ve beraberindekiler, Kemaliye ilçesine bağlı Ocak köyünü ziyaret ederek köyde bulunan Hızır Abdal Türbesini ve Mustafa Gürer Müzesini gezdiler.

Ocak Köyü’nün, sahip olduğu turistik ve kültürel tesisleriyle, köy sakinleri arasında var olan birlik ve beraberlik duygularıyla, camisiyle, cem eviyle ve insanlarının köylerine bağlılıklarıyla Anadolu da örnek bir köy olduğunu söyleyen Vali Makas, bu birlik ve beraberliğin nesiller boyu devam edeceğini söyledi.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu