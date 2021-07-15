Vali, şehit aileleri ve gazilerle yemek programında bir araya geldi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazilerle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Düzenlenen programa Vali Makas’ın yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutan vekili Kıdemli Albay Ahmet Camuz, siyasi parti İl başkanları, bazı kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Vali Makas, programda yaptığı konuşmada; "15 Temmuz darbe girişimi, ülkemizin geleceğine, milletimizin birlik ve beraberliğine sıkılmış bir kurşun, onun farkındayız. Her birimiz devletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği, ay yıldızlı bayrağımızın gök kubbede her zaman dalgalanması ve ezanımızın hiç bir zaman susmaması için canımızı vermeye hazırız. Bu cennet toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.