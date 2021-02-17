Vali Özkan’dan Vali Makas’a ziyaret

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve beraberindeki Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Tunceli İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Tunceli İl Jandarma Alay Komutanı Albay Durmuş Ali Ceylan, Erzincan Valisi Mehmet Makas’ı ziyaret ettiler.

İlk olarak Valilik şeref defterini imzalayan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Valilik makamında Vali Makas ile bir süre görüş alış verişinde bulundular.