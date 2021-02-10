Vali Makas’tan, Erzurum Valisi Memiş’e ziyaret

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzurum’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Vali Makas ilk olarak Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. İki vali ziyarette iyi temennilerde bulunarak karşılıklı görüş alış verişinde bulundular.

Vali Makas daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.

Sekmen, “Erzincan Valimiz Mehmet Makas’ı belediyemizde misafir ettik. Bölgesel kalkınma ve savunma gücümüz Türkiye’nin gücüdür anlayışımız doğrultusunda komşu illerimizin yöneticileri ile bir araya geliyoruz. Valimize ziyaretlerinden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Büyükşehir Belediyesinin ardından Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül’ü ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman’ı ziyaret ederek, kendileri ile bir süre görüştü.