Vali Makas’tan Engelliler Haftası mesajı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Engelliler Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Makas mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar eksiksiz bir anlayışla ele alınması gereken bir sorundur.

Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını sağlamak ve geliştirmek adına her geçen gün yeni düzenlemeleri ve çalışmaları hayata geçirmektedir. Onların eğitimleri, tedavileri için resmi ve özel eğitim kurumlarının açılmasına destek olmakta, ağır engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları ortamlarda yakınları tarafından bakılmaları için bakım ücreti gibi birçok sosyal güvence sağlamaktadır.

Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğu gibi ahlaki ve vicdani de bir görevdir. Bu bilinçle, sadece belirli gün ve haftalarda değil yaşamın her anında engelli bireylerimize yardımcı ve destek olmak, onların sorunlarını adeta kendi sorunlarımız gibi görüp, bu sorunların çözümü için çaba harcamak toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur.

İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemlerde de, devletimiz, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm vatandaşlarımız el ele vererek, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak çok daha büyük adımların atılmasını sağlayacak ve engelli vatandaşlarımıza sunulan maddi ve manevi tüm destekler artarak devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Haftası’nın engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin artmasına katkıda bulunmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleri ile birlikte mutlu, huzurlu bir ömür geçirmelerini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”