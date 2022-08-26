Vali Makas, yapımına başlanılan yaşam merkeziyle ilgili basına bilgilendirmede bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yapımına başlanılan yaşam merkezi yerinin ve yıkılan banka binasının kesinlikle kültürel varlık dahilinde olmadığını ifade ederek basına konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

EBYÜ’de düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Makas, şöyle konuştu:

“Basınımızla Erzincan ile ilgili konuları paylaşmak üzere buradayız. Ana gündemimiz Cumartesi günüde inşallah Zafer Şöleni çerçevesinde bir alt program olan Yaşam Merkezimizin temel atma töreni olacak. Yaşam Merkeziyle ilgili açıklamalarda bulunmak ve doğru bilinmeye çalışılan yanlışları düzeltmek adına bir aradayız.

2023’te 500 yataklı hastanemiz kavuşmuş olacağız. Hastanenin bulunduğu yerde hastaneden hizmet alacak vatandaşlarımıza bir yaşam merkezi oluşturma gereği doğdu. Bu Yaşam Merkezi orada en yakın yer Ziraat Bankasının bulunduğu yer idi. Yaşam Merkezini yaparken öncelikli hedef hizmettir. Bunu herkes bilsin. Erzincanlıya konforlu bir yer oluşturmak, hastaneye gelen refakatçiye hizmet vermek, hastamıza, sağlık çalışanlarımıza hizmet vermek velhasıl buradaki gaye Erzincan’a Allah rızası için bir katkıda bulunmak.

Malumunuz yer Ziraat Bankasına ait bir yer. İlk bismillah çektiğimizde orada iki parsel vardı birisi L şeklinde birinci parsel, ikincisi de binanın olduğu parsel. İki parseli üniversitemize kazandırdık. Kamuoyunda özellikle yanlış bilinen bu binanın kültürel varlık olduğu yönünde farklı bilgilendirmeler yapıldı. Elbette ki bu tamamen yanlış. Biz burasını ilk yapalım dediğimizde üniversitemizle ilgili bir yazışma yapıldı. Ve üniversitemiz burasının sit alanı olup olmadığı, tescilli bir yapı olup olmadığını sordu. Kesinlikle tapuda tarihi bir yapı olmadığı söz uçar yazı kalır, yazışmalarda aşikardır. Buna rağmen kamuoyunda farklı yönlendirmeler yapıldı. Bizde tekrar müracaat ettik. Erzurum’da bulunan kurul öncelikle mevcutları tespit etti. Ekip geldi burada çalışmalarını yaptı. Ve bu çalışmalar neticesinde tescil edilmemesine karar verildi.

Biz buraya talip olmasaydık Ziraat Bankası mevcut bankacılık hizmetini buraya imar iznine uygun bina yapabilirdi. Hiç kimsede buna itiraz etmeksizin oradaki imara uygun Ziraat Bankasına ruhsatı vermekle mükellefti. Bu iki olayı özellikle bilmenizi istiyorum. Bu bina kültürel varlık değil.

Bir diğer ikinci boyutu biz burayı nasıl aldık. Ziraat Bankasına öncelikle her iki parseli de vergi borcu dahilinde takas yaparak hazinemize girdik. Gelirin yüzde yüzünün üniversitemize kalabilmesi için iki parselde üniversitemize ait yerlerle takas edildi. Burada Allah rızası haricinde kimsenin bir beklentisi yok. Burada dünyasını değil ahiretini düşünenlerin bir birlikteliği var. Ve biz iki vakfın ortak olduğu anonim şirketini kurduk. Öğrencilere burs verebilmek adına bütün girişimlerde bulunacağız. Binamız başladı. Kamu kaynağı kullanmadan tamamen bağışlarla bu yaşam merkezini tamamlayacağız. Bu zamana kadar 60 milyona yakış bağış topladık. Yapım işini yapanda Bingöllü bir firma. Bu yılsonuna kadar kaba inşaatını tamamen bitirmiş olacağız. Tahminimce 1 yıl içerisinde burasını hizmete sunacağız.”

Vali Makas’ın ardından Rektör Akın Levent, yapımına başlanılan yaşam merkeziyle ilgili bilgiler aktardı.

Toplantı, AK Parti Erzincan Milletvekillerinin de konuşma yaparak soru - cevap bölümüyle sona erdi.