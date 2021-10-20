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Vali Makas ve Başkan Aksun çalışmaları inceledi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, yapımı devam eden Demirciler sitesi ve Esentepe alanında incelemelerde bulundular.

ERZİNCAN 20.10.2021, 11:45
Vali Makas ve Başkan Aksun çalışmaları inceledi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, yapımı devam eden Demirciler sitesi ve Esentepe alanında incelemelerde bulundular.

Erzincan Belediyesi tarafından imara açılan ve alt yapı çalışmaları tamamlanan, 24 adet iş yerinin bulunduğu Demirciler sitesini ziyaret eden heyet yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Buradaki incelemelerin ardından Erzincan Belediyesi tarafından projelendirilen Esentepe alanında da incelemelerde bulunan heyete Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun proje hakkında bilgi verdi.

Vali ve başkana Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Aksu’da eşlik etti.

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