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Vali Makas, semt pazarında denetimde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, tam kapanma tedbirleri kapsamında İnönü Mahallesinde kurulan semt pazarında denetimde bulundu.

ERZİNCAN 16.05.2021, 07:36
Vali Makas, semt pazarında denetimde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, tam kapanma tedbirleri kapsamında İnönü Mahallesinde kurulan semt pazarında denetimde bulundu.

Vatandaşların HES kodu sorgulaması yapılarak alındığı pazar yerinde pazarcı esnafıyla sohbet eden Vali Makas, alınan tüm tedbirlerin insanların sağlığı için olduğunu belirterek, salgının kontrol altında tutulması ve düşme eğiliminde olan vaka sayılarının daha da düşmesi için maske, mesafe ve temizlik başta olmak üzere tüm kurallara hassasiyetle uyulmasının önemini belirtti.
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