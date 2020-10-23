Vali Makas, okul ziyaretlerinde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde kademeli olarak açılan okullarda yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Erzincan Anadolu Lisesi’ne ve Sosyal Bilimler Lisesi’ne giden Vali Makas burada 9’uncu ve 12’nci sınıf öğrencileri ile görüşerek sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün de eşlik ettiği okul ziyaretlerinde öğrencilerle sohbet eden Vali Mehmet Makas, öğrencilere geleceğe dair hedeflerini sordu.

Öğrencilere önemli nasihatlerde bulunan Vali Makas, “sizler çok çalışarak bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak kişilersiniz. Devletimizin eğitme verdiği destekler ve bu anlamda ilimiz imkânları da iyi durumda. Öğretmenlerimizin gayreti, ailelerinizin desteği ile hedeflerinize ulaşacağınıza inanıyorum. Hayallerinizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Bugün bizlerin bulunduğu görevlerde yarın sizler olacaksınız. Hangi görevde olursanız olun görevinizi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalışın” dedi.