Vali Makas: “İnsan hakları alanında her zaman vatandaşlarımızın yanındayız”

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, “İnsan hakları alanında her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Vali Makas, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Bugün, her insanın doğuştan sahip olduğu eşit ve devredilemez temel hak ve hürriyetlerinin ırk, din, dil ayrımı yapılmaksızın korunması gerektiğini teminat altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 73. yıldönümünü kutluyoruz.

Beyannameyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alan ve insan hakları alanında Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine taraf olan ülkemiz, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü ülke olmuştur.

Şanlı tarihimiz boyunca da insan haklarını devamlı gözeten Aziz Milletimiz, bu hususta her zaman diğer milletlere örnek olmuştur. Gerek ulusal gerekse uluslararası hadiselerde ortaya koyduğu insanlık yanlısı tavrıyla, en samimi, en barışçıl ve en medeni insan hakları uygulayıcılardan biri durumunda olan Türkiye Cumhuriyeti, zalimin ve mazlumun kimliğine göre tavır belirleyen zihniyetlerin karşısında bugün de her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için güçlü bir irade göstermeye devam etmektedir.

Bir insanı öldürmenin bütün bir insanlığı öldürmekle eş değerde tutulduğu bir inancın mensupları ve ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ geleneğine sahip bir milletin bireyleri olarak insan hakları alanında her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Engeli olan kardeşlerimiz, çocuklarımız ve kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve daha iyi hayat standartlarına ulaşmaları için çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü bir kez daha kutluyor, bu günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum.”