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Vali Makas, Ekecik köyünde incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Refahiye ilçesi Ekecik köyünü ziyaret etti.

ERZİNCAN 14.06.2021, 08:27
Vali Makas, Ekecik köyünde incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Refahiye ilçesi Ekecik köyünü ziyaret etti.

Vali Makas, Ekecik köyünü ziyaret ederek, yapımı devam eden köy camisinde incelemelerde bulundu. İnşaat çalışanlarıyla bir süre görüşen Vali Makas, kolaylıklar diledi.

Daha sonra Ekecik Köyü sakinleriyle görüşen Vali Makas, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Vali Mehmet Makas’a Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç’ta eşlik etti.
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