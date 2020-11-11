Vali Makas, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini gezdi

Vali Mehmet Makas ve beraberindeki il protokolü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale’den yola çıkan ve Çanakkale Savaşları’ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini gezdiler.

Barış Manço Parkı’ndaki Saat Kulesi önünde vatandaşların ziyaretine açılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini ziyaret eden Vali Mehmet Makas, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Alper Orkun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek ve beraberindeki il protokolü, Çanakkale Savaşı ile ilgili resim, fotoğraf, çeşitli görsel materyal ve videoların izletildiği müzede, Çanakkale cephesinden kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bölümleri gezdiler.

Ardından Vali Mehmet Makas ve beraberindeki il protokolü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk konulu kitaplarla donatılan gezici kütüphaneyi gezerek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb’ten bilgi aldılar.