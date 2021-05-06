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Vali Makas, Bakan Yardımcısı İnce başkanlığında VKS toplantısına katıldı

Vali Mehmet Makas, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

ERZİNCAN 06.05.2021, 09:25
Vali Makas, Bakan Yardımcısı İnce başkanlığında VKS toplantısına katıldı

Vali Mehmet Makas, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

VKS üzerinde gerçekleştirilen toplantıda, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00 - 17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapacak olan pazaryerlerinde alınması gereken tedbirler görüşüldü.
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