banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Üzümlü’de grup köy yolları kış öncesi asfaltlanıyor

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde Ocakbaşı ve Karacalar grup köy yollarında sıcak asfaltlama çalışması yapıldı.

ERZİNCAN 14.10.2021, 08:50
Üzümlü’de grup köy yolları kış öncesi asfaltlanıyor

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde Ocakbaşı ve Karacalar grup köy yollarında sıcak asfaltlama çalışması yapıldı.

Vali Mehmet Makas yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Makas, Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Ocakbaşı ve Karacalar grup köy yollarında yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Erzincan Valiliği İl Özel İdaresine bağlı Asfalt Plent Tesislerinde üretimi gerçekleştirilen sıcak asfaltın uygulandığı asfalt yol ile yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını yerinde gören Vali Makas, ekiplerden bilgi alarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Mehmet Makas’a Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’da eşlik ettiler.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1