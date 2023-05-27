Üzüm üreticilerine “Bağ Mildiyösü” hastalığı uyarısı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üzüm üreticilerinin daha fazla verim alabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Üzüm bağlarında oluşan “Bağ Mildiyösü” hastalığı hakkında üretici çiftçileri uyaran ekipler verim kaybı yaşamamaları için bilgilendirmede bulundu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yapan Selahattin Albayrak, konu hakkında üreticileri bilgilendirerek şu uyarılarda bulundu;

‘Bağ Mildiyösü hastalıkları ile mücadele zamanı’

“Mildiyö hastalığı asmanın tüm yeşil kısımlarını ve doğrudan ürünü etkilediği için ekonomik önemi büyüktür. Hastalık kışı yere düşmüş yapraklarda geçirir. Hastalığın bulaşması ile belirtilerin oluşma süresi yaprak yaşı, çeşit, hava nemi ve sıcaklık ile doğrudan ilişkilidir. Genellikle sıcaklık arttıkça bu süresi kısalır. Hastalığın yaygınlık ve şiddetinde yağmur önemli bir faktördür. Ilık ve yağışlı geçen bir kış, bunu takip eden yağışlı bir ilkbahar ve bir iki hafta arayla yağan yağmurlu yaz aylarında şiddetli epidemiler meydana gelir.

‘Hastalığın yapraktaki belirtileri’

Yaprak belirtileri, sürgünler yaklaşık 25cm’ye ulaştığında görülmeye başlar. Başlangıçta yaprağın üst yüzeyinde sarı renkli tipik yağ lekeleri meydana gelir. Yüksek nem ve yağış uygun giderse, bu sarı renkli yağ lekelerinin altında beyaz renkte fungal örtü meydana gelir. Lekelerin rengi zamanla koyulaşır, kahverengileşir, bir süre sonra kurur ve dökülür. Hastalıklı yapraklar tane enfeksiyonları açısından önemli hastalık kaynağıdır. Ayrıca fungusun kışı geçirmesi bakımından da önemlidir.

‘Hastalığın sürgündeki belirtileri’

Sürgünler üzerinde eliptik lekeler meydana gelir. Hastalık şiddetli ise sürgünler kurur.

‘Hastalığın çiçekteki belirtileri’

Çiçekler hastalandığında kısa zamanda kahverengileşerek kuruyup dökülür.

‘Hastalığın tanedeki belirtileri’

Taneler küçük iken hastalığa çok duyarlıdır, olgunlaştıkça duyarlılık azalır. Hastalıklı taneler su kaybederek buruşur, meşinleşmiş bir görünüm alır. Hastalıklı taneler beyaz çeşitlerde mat grimsi yeşil, siyah çeşitlerde pembemsi kırmızıya döner.

‘Mücadelesi ve kültürel önlemler’

Hastalıklı sürgünler dipten kesilerek imha edilmelidir.

Asmaların altı temiz tutulmalı, yere düşen hastalıklı yapraklar toplanarak imha edilmelidir.

Yabancı otlarla mücadele edilmelidir.

Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.

‘Kimyasal mücadele’

1. ilaçlama: Sürgünler 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve daha sonraki ilaçlamalar: Birinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınmalıdır. Kullanılan ilacın etki süresi bitiminde, bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun ortam oluştuğunda ilaçlamalar yapılmalı, şartlar değişince ilaçlamalara son verilmelidir.”