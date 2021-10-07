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Üst yapı çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, refüj, asfaltlama, kaldırım gibi çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da yeni imar yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

ERZİNCAN 07.10.2021, 08:47
Üst yapı çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, refüj, asfaltlama, kaldırım gibi çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da yeni imar yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, rejüj yenileme çalışmaları kapsamında Karaağaç Mahallesi 774 sokakta bulunan orta refüjde bordür döşeme işlemi devam ediyor. Bordür döşeme işleminin ardından toprak tesviye ve bakım çalışmalarına başlanacak olan refüjde çalışmalar hızla ilerliyor.

Yeni imar yolu açma çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi, mahallelere yeni imar yolları kazandırmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi’nde imar yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Birçok mahallede yeni yollar açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre mahallesinde yeni imara açılan bölgelerde daha önce greyder ile açtıkları imar yollarında tretuar çalışması başlattı.

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