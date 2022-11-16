“2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevesinde destek almaya hak kazanan bir şirkete ait “Üretimde Teknolojinin Arttırılması ve Yerli Makinelerin Kullanılması” projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Gerçekleşen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, işletme sahibi Süleyman ve Bedri Karadaş ile projeden sorumlu ajans yetkilileri katıldı.

Erzincan’da faaliyet gösteren ve halihazırda plastik poşet, çöp torbası, çanta, çuval, sandık, kutu, kasa, damacana, şişe, bidon, makara, kapsül vb. paketleme malzemelerinin imalatında bölgenin öncü firmaları arasında yer alan işletmenin, proje çerçevesinde üretim kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması planlanmakta.

Proje sonunda yenilenen üretim hattının plastik imalatına eklenmesiyle birlikte üretim kapasitesinin iki katına çıkarılması ve beraberinde istihdam artışı hedeflenmekte. Ayrıca ürün çeşitliliğinin de artması öngörülen projede, teknoloji kullanımı vasıtasıyla üretim maliyetlerinde yüzde 25’lik bir azalma beklenirken, modern makinelerden kurulan üretim hattı ile enerji tüketiminde de azalma öngörülmekte.