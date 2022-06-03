Üniversite öğrencilerinin sergisi kostümlü baloları aratmadı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, yıl boyunca yaptıkları çalışmalarını sergiledi. Sergide yapılan çalışmalar kadar öğrencilerin kostümleri de dikkat çekti.

EBYÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde, okul öncesi çocukların gelişim alanlarını desteklemeye yönelik “Kostüm ve Materyal” sergisi etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin el emekleriyle hazırlamış oldukları çalışmalar katılımcılara sunulurken öğrencilerin giyindikleri kostümler renkli görüntüler oluşturdu. Uzaya ilk ayak basan Türk, Hacivat ile Karagöz, Erzincan Cimin Üzümü, sevimli hayvanlar, dünya, emojiler ve çocukların ilgisini çekebilecek birçok çeşit kostümleri ile sergi açılışına katılan öğrenciler, genelde kostümlü balolarda rastlanan görüntüleri ortaya çıkardı. Öğrenciler, bu yapılan çalışmaların anaokullarında eğitim gören çocuklar için özel hazırlandığını ifade ederek sergiye gezmeye gelen onlarca çocukla doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı.

EBYÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Gülcan Bayata düzenlenen sergi hakkında açıklamalarda bulunarak, “Bu yapmış olduğumuz sergimiz; kostüm ve materyal sergisi. Hem 1. sınıf hem de 2. sınıf öğrencilerimiz ile birlikte yaptık. Okul öncesi eğitime yönelik hazırlamış olduğumuz çalışmalarımız var. Bunları da derslerimiz içerisinde yaptık. Amacımız eğitime destek olmak, öğrencilerimiz uygulamalara çıkıyorlar ve güzel çalışmalarımızla eğitimimizi destekliyorlar. Bu da bizim için sevindirici ve gurur verici oluyor” dedi.

Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinden Buse Batıbeyi ile Zahide Doğan ise Hacivat ve Karagöz’ü canlandırarak çocukların ilgi odağı oldu. 0-6 yaş arası okul öncesi çocuklar için gelişim alanlarına uygun hikâye anlatımı ve tiyatro canlandırmalarını gerekli kostümlerle birlikte canlandırarak çocukların gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan ikili çocuklarla keyifli vakit geçirdi.

Sergiyi gezmeye gelen anaokulu öğrencilerinin öğretmenleri ve velileri yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.